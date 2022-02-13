ABDULLAH AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

HAMSIK YEDEK KULÜBESİNDE BAŞLADI

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

KONYASPOR'DA AHMED HASSAN DÖNDÜ

TRABZON BASKILI BAŞLADI

VISCA SAHNEDE

KONYASPOR'DAN TOPLA OYNAMAYA BAŞLADI

TRABZONSPOR BİR KEZ DAHA GOLE YAKLAŞTI!

TRABZON'A YİNE DİREK ENGEL!

BASKI SONUÇ VERMEDİ

İKİNCİ YARIDA İLK TEHLİKE TRABZON'DAN

NWAKAEME KALEYİ BULAMADI

NWAKAEME YIKILMADI, FARK İKİYE ÇIKTI

UĞURCAN İZİN VERMEDİ

83'TE FARK BİRE İNDİ

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi.Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor, 2-1'lik skorla kazanan taraf olmayı başardı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada ve 67. dakikada Edin Visca kaydetti. Konyaspor'un tek golü ise 83. dakikada Sokol Cikalleshi'den geldi.Bu sonucun ardından lider Trabzonspor, ligde puanını 60'a yükseltti. Bir maçı eksik ikinci sıradaki Konyaspor ise 48 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. İttifak Holding Konyaspor ise kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, ligde en son oynadığı Kasımpaşa maçı 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı.Teknik direktör Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Peres'in yokluğunda, Dorukhan'ı bu mevkiye çekerek orta alanda Bakasetas'a 11'de görev verdi.Karadeniz ekibinde Peres'in yanı sıra sakatlığı devam eden Koita, maç kadrosunda yer almadı. Trondsen, Hüseyin Türkmen gibi oyuncular ise 21 kişilik maç kadrosunda bulunmadı.Trabzonspor'da Slovak yıldız Marek Hamsik, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladıEn son Galatasaray maçında yedek kulübesinde yer alan ancak oyuna girmeyen Slovak oyuncu, 2 maç aradan sonra yedek kulübesine dahil edildi. Öte yandan Hamsik, mücadelenin 71. dakikasında Bakasetas'ın yerine oyuna dahil oldu.Trabzonspor taraftarları, Medical Park Stadı tribünlerinin tamamını doldurdu.Karşılaşmanın hafta başında satışa çıkarılan biletlerini kısa sürede tüketen taraftarlar, 41 bin kişilik stadyumun tamamını doldurarak takımlarına şampiyonluk yolundaki önemli karşılaşmada büyük destek verdi.İttifak Holding Konyaspor'un hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan forvet oyuncusu Ahmed Hassan, düzelerek 11'de yer aldı.Bir diğer forvet oyuncu Cikaleshi ise uzun bir aradan sonra yedek kulübesinde yer aldı.İç sahada taraftarlarının desteğini de arkasına alan Trabzonspor, karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu. Bordo-mavililerde 3. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında savunma araya girdi ve top kornere gitti. Kullanılan kornerde arka direğe seken topa Cornelius yetişemedi. 9. dakikada ise Nwakaeme bu kez savunma arkasına sarkan Abdülkadir Ömür'ü topla buluşturmak istedi ancak Abdülkadir topu kontrol edemedi ve top kaleci Sehic'te geldi.Trabzonspor'da 13. dakikada ise sahneye Edin Visca çıktı. Gelişen atakta Cornelius'un sol kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Visca rakibinden sıyrılıp topu ağlara gönderdi. Bosnalı yıldız bu golle Trabzonspor'da üst üste 3. maçında da fileleri sarstı.Karşılaşmada Trabzonspor'un golünün ardından Konyaspor, biraz topla daha fazla oynamaya başlarken, 18. dakikada Guilherme'nin şutu üstten dışarıya gitti.Trabzonspor, 23. dakika bir kez daha gole yaklaştı. Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunu kaleci Sehic kornere çeldi. Kullanılan kornerde ise Cornelius'un kafa vuruşu direğe çarparak dışarıya gitti.Trabzonspor, 30. dakikada bu kez Bakasetas ile direğe takıldı. Yunan futbolcunun kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanının dışına çıktı.Trabzonspor, 30. dakikanın ardından da baskısını arttırırken, gelişen ataklardan ve kullanılan duran toplardan başka gol sesi çıkmadı ve bordo-mavililer soyunma odasına 1-0 önde gitti.Konyaspor, ikinci yarıda topu alarak başladı ancak ilk tehlikeli atak yine Trabzonspor'dan geldi. Bordo-mavililerin 54. dakikasında gelişen atağında savunma arkasına sarkan Cornelius, topla buluştu ve rakibinden sıyrılıp vuruşunu yapmak istedi ancak son anda savunma araya girdi.Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor yine daha etkili bir görüntü sergilerken, 61. dakikada sağ kanattan Visca'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Nwakaeme'nin kafa vuruşu dışarıya gitti.Trabzonspor, 67. dakikada Edin Visca ile farkı ikiye çıkarttı. Gelişen Trabzonspor atağında, Konyaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Nwakaeme 3 kişi arasında yıkılmadı ve pasını Visca'ya aktardı. Visca topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla aradaki farkı ikiye çıkardı. Yıldız futbolcu bu golüyle bu sezon ilk kez bir maçta iki kez ağları sarsmış oldu.Konyaspor'un 77. dakikada geliştirdiği atakta sağ kanattan gelen ortada Rahmanovic vuruşunu yapmak isterken, Uğurcan Çakır zamanında kalesini terk ederek araya girdi ve tehlikenin büyümesine engel oldu.Konyaspor, 83. dakikada Sokol Cikalleshi'nin golüyle farkı bire indirdi. Konyaspor'un bu dakikada sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası dışına açıldı. Topu alan Hadziahmetovic'in ortasında Cikalleshi yaptığı vuruşla aradaki farkı bire indirdi.Golün ardından Konyaspor beraberlik için bastırsa da başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.