Trabzonspor ile Göztepe 26. randevuda

İki takım arasında geride kalan 25 lig maçında Trabzonspor'un galibiyet sayısında 11-5 üstünlüğü bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor ile Göztepe 26. randevuda
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27 Nisan 2021 13:23
Trabzonspor ile Göztepe, çarşamba günü İzmir'de yapacakları maçla ligde 26. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 25 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 11-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 36 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

İzmir'deki maçlar

Trabzonspor, İzmir'de oynadığı 12 maçta sadece 2 mağlubiyet aldı. 4 karşılaşma bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sona ererken 6 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, son 2 sezonda İzmir deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü.

 
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