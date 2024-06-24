Trabzonspor, Gigot transferini bitiriyor!

Trabzonspor, transfer dönemine çok hızlı bir başlangıç yaptı.
KAP'A 5 AÇIKLAMA BİRDEN!
Bordo-mavili kulüp, transferin başladığı 24 Haziran Pazartesi günü KAP'a 5 futbolcu için birden açıklama yaptı. Bordo-mavililer, KAP'a yaptığı açıklamada; Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Denis Dragus, Borna Barisic ve John Lundstram transferleri için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Trabzonspor'un 5 futbolcu için yaptığı açıklamanın ardından bordo-mavililer için Fransa'dan yeni bir haber geldi. Trabzonspor'un, Samuel Gigot'un transferi için Marsilya ile anlaşma sağladığı belirtildi.
ANLAŞMA SAĞLANDI!
La Provence'de yer alan habere göre, iki takım, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için 3.8 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında el sıkıştı.
Trabzonspor'un Gigot ile anlaşması durumunda transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
GIGOT'UN PERFORMANSI
Marsilya'da geride kalan sezonda 33 maçta sahaya çıkan Samuel Gigot, 3 kez gol sevinci yaşadı.
KAP'A 5 AÇIKLAMA BİRDEN!
Bordo-mavili kulüp, transferin başladığı 24 Haziran Pazartesi günü KAP'a 5 futbolcu için birden açıklama yaptı. Bordo-mavililer, KAP'a yaptığı açıklamada; Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Denis Dragus, Borna Barisic ve John Lundstram transferleri için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Trabzonspor'un 5 futbolcu için yaptığı açıklamanın ardından bordo-mavililer için Fransa'dan yeni bir haber geldi. Trabzonspor'un, Samuel Gigot'un transferi için Marsilya ile anlaşma sağladığı belirtildi.
ANLAŞMA SAĞLANDI!
La Provence'de yer alan habere göre, iki takım, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için 3.8 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında el sıkıştı.
Trabzonspor'un Gigot ile anlaşması durumunda transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
GIGOT'UN PERFORMANSI
Marsilya'da geride kalan sezonda 33 maçta sahaya çıkan Samuel Gigot, 3 kez gol sevinci yaşadı.
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