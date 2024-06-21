Trabzonspor, Gigot için cevap bekliyor!

John Lundstram, Borna Barisic, Anthony Nwakaeme ve Denis Draguş transferlerini bitiren Trabzonspor yönetimi, Fransız savunma oyuncusu Samuel Gigot için de yoğun temaslarda bulunuyor.
Kulübü Marsilya ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki başarılı stoperle pazarlıklar devam ederken oyuncuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Trabzonspor'un Fransız kulübüyle yaptığı ilk görüşmede yüksek bonservis bedeli talep edildiği öğrenilirken, daha sonra gelecek yeni teknik direktörün kararına göre hareket edecekleri yönünde bir cevap verdikleri ortaya çıktı.
Bu arada Gigot'un menajeri Muhammed Benchenafi yazılan her şeye inanılmaması gerektiğini söyleyerek "Çok fazla yanlış bilgiler dolaşıyor. Gigot'un 2 yıllık sözleşmesi kaldı" dedi. Marsilya'da sözleşmesi biten teknik direktör Louis Gasset ile yollar ayrılmıştı.
Kulübü Marsilya ile 2026'ya kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki başarılı stoperle pazarlıklar devam ederken oyuncuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Trabzonspor'un Fransız kulübüyle yaptığı ilk görüşmede yüksek bonservis bedeli talep edildiği öğrenilirken, daha sonra gelecek yeni teknik direktörün kararına göre hareket edecekleri yönünde bir cevap verdikleri ortaya çıktı.
Bu arada Gigot'un menajeri Muhammed Benchenafi yazılan her şeye inanılmaması gerektiğini söyleyerek "Çok fazla yanlış bilgiler dolaşıyor. Gigot'un 2 yıllık sözleşmesi kaldı" dedi. Marsilya'da sözleşmesi biten teknik direktör Louis Gasset ile yollar ayrılmıştı.
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