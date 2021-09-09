Trabzonspor - Galatasaray maçı hakemi belli oldu

Trabzonspor - Galatasaray maçında hakem Ali Palabıyık görev alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor - Galatasaray maçı hakemi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Eylül 2021 13:04
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 12 Eylül Pazar günü oynanacak haftanın öne çıkan Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Ligde 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

11 Eylül Cumartesi:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay: Erkan Özdamar

20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Yasin Kol

20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

12 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

13 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: Zorbay Küçük


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.