Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka, deplasmanda Trabzonspor'u 104-82 yendi.Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, Burak Eşlik, Bora Hun Paçun ve Eldridge ile bulduğu basketlerle 4. dakikada rakibine 12-8 üstünlük kurdu. Konuk ekip, Muhammed Baygül, Wilbekin ve Johnson'un sayılarıyla 6. dakikada durumu 12-12'ye getirerek eşitliği sağlarken, ilk çeyreği de 21-17 önde kapadı.İkinci periyoda etkili başlayan Darüşşafaka, Jonhson, Kartal Özmızrak, Wilbekin ve Muhammed Baygül'den sayılar bularak, soyunma odasına 54-38 önde gitti.Üçüncü çeyreğe de iyi giren Darüşşafaka, Johson ve Wilbekin'le basketler bulmaya devam ederek, 24. dakikada 64-46 üstünlük sağladı, farkı 18 sayıya çıkardı. Trabzonspor, Eldridge, Ozan Anton Odabaşı ve Bora Hun Paçun'un sayılarıyla üçüncü çeyrek sonunda farkı 12 sayıya indirdi: 62-74Son çeyrekte üstün oyunu sürdüren konuk takım, Johson, Cummings ve Wilbekin ile bulduğu basketlerle farkı daha da açarak, Trabzonspor'u deplasmanda 104-82 mağlup etti.Bu sonuçla Darüşşafaka 16. galibiyetini alırken, Trabzonspor ise 18. kez yenildi.