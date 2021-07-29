Trabzonspor, Dorukhan transferini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını borsaya bildirdi.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.



Açıklamada, futbolcuya 2021-2022 futbol sezonda 9 milyon lira garanti ücret ödeneceği, sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacağı, ayrıca her bir sezon için 7 milyon lira imza ücreti ödeneceği ifade edildi.



Öte yandan, opsiyon hakkının kulüp tarafından kullanılması halinde 2024-2025 sezonu için 10'ar milyon lira garanti ücreti ve imza ücreti ödeneceği aktarılan açıklamada, menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek yıllık ücretin yüzde 7,5'inin ödeneceği kaydedildi.







