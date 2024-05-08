Galatasaray, istatistikleri alt üst etti!

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, yakaladığı istatistiklerle de dikkat çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, istatistikleri alt üst etti!
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08 Mayıs 2024 09:05
Süper Lig'de zirveyi sahiplenen Galatasaray, istatistikleri de alt üst etti.

Sarı-kırmızılı takım, 35 haftada 96 puan toplayarak rekor kırdı. Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok puan toplayan takım oldu.

2,74 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılar, üst üste aldığı 16 galibiyetle de başka bir rekora imza attı.

İç sahada oynadığı tüm maçları kazanan Galatasaray, 35 haftada sadece 4 kez puan kaybederken toplamda rakiplerine 1 kez yenildi. Averaj üstünlüğünü de eline geçiren sarıkırmızılı takım, 22 ile ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor.

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