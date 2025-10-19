Trabzonspor, deplasmanda kayıp!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor, Yukatel Merkezefendi'ye konuk oldu.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Yukatel Merkezefendi 84-75 kazandı.
Trabzonspor, ligin 5. haftasında Anadolu Efes'i ağırlayacak. Merkezefendi ise Manisa SK deplasmanına gidecek.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Murat Ciner
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith 25, Vanwijn 4, Cazalon 7, Hawkins 4, Mahir Ağva 3, Emre Tanışan, Griffin 27, Ömer Can İlyasoğlu 6, Roko Badizm 4, Omic 4, Erbey Kemal Paltacı
Trabzonspor: Reed 9, Grant 19, Berk Demir 2, Yeboah 2, Delgado 8, Tinkle 11, İsmail Cem Ulusoy 5, Gordon, Okben Ulubay 15, Silins 4
1. Periyot: 21-24
Devre: 48-43
3. Periyot: 65-62
Merkezefendi'te 27 sayı atan Sam Griffin galibiyetin mimarı oldu. Trabzonspor'da Devone Grant'in 19 sayısı mağlubiyetin önüne geçemedi.
Bu sonuçla birlikte her iki takımın ligdeki puanı 6 oldu.
