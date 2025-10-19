19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0DA
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
17:45
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-064'
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-162'
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
18:15
19 Ekim
Rennes-Auxerre
18:15
19 Ekim
Lorient-Brest
18:15
19 Ekim
Lens-Paris FC
1-1DA
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-1DA
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
17:00
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
17:15
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-089'
19 Ekim
Liverpool-M. United
18:30
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-1DA
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
18:30
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
1-122'
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
0-1DA
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
17:00
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Trabzonspor, deplasmanda kayıp!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor, Yukatel Merkezefendi deplasmanından 84-75 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor, deplasmanda kayıp!
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor, Yukatel Merkezefendi'ye konuk oldu.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Yukatel Merkezefendi 84-75 kazandı.
Merkezefendi'te 27 sayı atan Sam Griffin galibiyetin mimarı oldu. Trabzonspor'da Devone Grant'in 19 sayısı mağlubiyetin önüne geçemedi. 

Bu sonuçla birlikte her iki takımın ligdeki puanı 6 oldu. 

Trabzonspor, ligin 5. haftasında Anadolu Efes'i ağırlayacak. Merkezefendi ise Manisa SK deplasmanına gidecek.
Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Murat Ciner

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith 25, Vanwijn 4, Cazalon 7, Hawkins 4, Mahir Ağva 3, Emre Tanışan, Griffin 27, Ömer Can İlyasoğlu 6, Roko Badizm 4, Omic 4, Erbey Kemal Paltacı

Trabzonspor: Reed 9, Grant 19, Berk Demir 2, Yeboah 2, Delgado 8, Tinkle 11, İsmail Cem Ulusoy 5, Gordon, Okben Ulubay 15, Silins 4

1. Periyot: 21-24

Devre: 48-43

3. Periyot: 65-62

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
6 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
