Trabzonspor'dan Shaparenko için girişim!

Trabzonspor'da Dinamo Kiev forması giyen Mykola Shaparenko ismi gündeme geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan Shaparenko için girişim!
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09 Ağustos 2024 11:19
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Yönetimi'nin hedefinde orta saha var. Gelen haberlere göre Bordo-Mavililer, daha önce gündemine aldığı Mykola Shaparenko'yı renklerine bağlamak istiyor. Fakat Ukrayna Ligi ekiplerinden Dynamo Kiev, 25 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro bonservis bedeli talep etmişti. Ancak o dönemki şartlar nedeniyle Trabzonspor, bu teklifi bir hayli yüksek bulmuştu. Şimdi ise teknik ekibin isteği doğrultusunda Mykola Shaparenko için bir girişim daha yapılacak.

EĞER OLMAZSA...

İlk etapta oyuncunun menajeriyle masaya oturulacak ve şartlar yeniden değerlendirme altına alacak. Bu doğrultuda Karadeniz ekibinin, bonserviste ciddi bir indirime gidilmesi halinde transfere sıcak bakacağı bildirildi. Ancak aksi bir ihtimal yaşanması halinde vakit kaybedilmeden alternatif isimlerin üzerine yoğunlaşılacağı gelen haberler arasında yer aldı.

DINAMO KIEV'İN EN DEĞERLİLERİNDEN

Mykola Shaparenko, altyapı düzeyinde de forma giydiği Dinamo Kiev'in en değerli isimlerinin başında geliyor. Yıldız oyuncu, 9 milyon Euro'luk Transfermarkt değeriyle bu alanda takımın en değerli ikinci oyuncusu konumunda yer alıyor. Bu sezon takımıyla Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 3 maça çıkan 25 yaşındaki orta saha 1 de gol atmayı başardı. Shaparenko, bugüne kadar A milli düzeyde Ukrayna ile de 34 maça çıkarken 2 de gol kaydetti.

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