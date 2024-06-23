Trabzonspor'dan Önder Karaveli sürprizi

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Önder Karaveli, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcı antrenörü oldu.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Önder Karaveli sürprizi
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23 Haziran 2024 22:47
Trabzonspor'da Egemen Korkmaz ve Mustafa Sarp'ın ayrılıkları sonrası Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yardımcı antrenörleri netlik kazandı.

61 Saat'in haberine göre; Abdullah Avcı'nın yardımcıları Beşiktaş'ta Teknik Direktörlük görevi de üstlenen Önder Karaveli ve Caner Erol oldu.

Son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Önder Karaveli'nin kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.

Öte yandan Caner Erol daha önce de Trabzonspor'da yardımcı antrenörlük görevini yapmış daha sonra Egemen Korkmaz ve Mustafa Sarp gelince maç ve performans analisti görevine geçmişti.

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