Trabzonspor'dan Mbaye Diagne sürprizi!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ün golcüsü Mbaye Diagne'yi listesine eklerken golcü oyuncu için ilk görüşmenin gerçekleştiği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Mbaye Diagne sürprizi!
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02 Haziran 2023 10:22
Son güncelleme 02 Haziran 2023 10:29
Nenad Bjelica yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor, yeni sezonun kadro çalışmalarına hız vermiş durumda. Fırtına'nın hedefinde Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'de iz bırakan Mbaye Diagne var... İşte ayrıntılar...

DIAGNE HEDEFTE

Fatih Karagümrük'te 20 gol atarak harika bir sezon geçiren Mbaye Diagne, Trabzonspor'un listesinde yer alıyor. İtalya'dan da talipleri olan yıldız oyuncunun Bordo-Mavili yönetimle yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi. Diagne, kısa süre içerisinde kararı Fırtına'ya bildirecek.

DIAGNE'NİN KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

Senegalli golcü sezon başında Galatasaray'dan ayrılıp Fatih Karagümrük'ün yolunu tutmuştu. Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük'te eski günlerine geri dönüş sinyalleri verdi. Senegalli forvet 33 karşılaşmada 22 gopl atıp 6 asist yaptı. 

 
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