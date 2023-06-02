Nenad Bjelica yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor, yeni sezonun kadro çalışmalarına hız vermiş durumda. Fırtına'nın hedefinde Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'de iz bırakan Mbaye Diagne var... İşte ayrıntılar...
DIAGNE HEDEFTE
Fatih Karagümrük'te 20 gol atarak harika bir sezon geçiren Mbaye Diagne, Trabzonspor'un listesinde yer alıyor. İtalya'dan da talipleri olan yıldız oyuncunun Bordo-Mavili yönetimle yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi. Diagne, kısa süre içerisinde kararı Fırtına'ya bildirecek.
DIAGNE'NİN KARAGÜMRÜK PERFORMANSI
Senegalli golcü sezon başında Galatasaray'dan ayrılıp Fatih Karagümrük'ün yolunu tutmuştu. Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük'te eski günlerine geri dönüş sinyalleri verdi. Senegalli forvet 33 karşılaşmada 22 gopl atıp 6 asist yaptı.
DIAGNE HEDEFTE
Fatih Karagümrük'te 20 gol atarak harika bir sezon geçiren Mbaye Diagne, Trabzonspor'un listesinde yer alıyor. İtalya'dan da talipleri olan yıldız oyuncunun Bordo-Mavili yönetimle yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi. Diagne, kısa süre içerisinde kararı Fırtına'ya bildirecek.
DIAGNE'NİN KARAGÜMRÜK PERFORMANSI
Senegalli golcü sezon başında Galatasaray'dan ayrılıp Fatih Karagümrük'ün yolunu tutmuştu. Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük'te eski günlerine geri dönüş sinyalleri verdi. Senegalli forvet 33 karşılaşmada 22 gopl atıp 6 asist yaptı.