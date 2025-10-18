18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
1-2
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
20:00
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
2-3
18 Ekim
Nice-Lyon
3-176'
18 Ekim
Angers-AS Monaco
20:00
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
22:05
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
3-390'
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:45
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
19:45
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
22:00
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
22:00
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
2-3
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
4-3
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
21:30
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
2-2
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
1-0
18 Ekim
QPR-Millwall
1-2
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
2-3
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
2-1
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
2-0
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
0-1
18 Ekim
Sheffield United-Watford
1-0
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
1-0
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
2-1
18 Ekim
Roma-Inter
21:45
18 Ekim
Pisa-Verona
0-0
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
0-036'
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
0-06'
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
1-2
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-1
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-1
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
0-6
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
0-236'
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
1-1
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
2-2
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
3-4
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
2-1
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
0-3
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-3
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
0-0
18 Ekim
Brighton-Newcastle
2-1
18 Ekim
Burnley-Leeds United
2-0
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
3-3
18 Ekim
M.City-Everton
2-0
18 Ekim
Sunderland-Wolves
2-0
18 Ekim
Fulham-Arsenal
0-06'
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
1-3
18 Ekim
Barcelona-Girona
2-1
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
0-07'
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
22:00
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
21:45

Trabzonspor'dan ligde seri!

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Trabzonspor, bu galibiyetle birlikte ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

calendar 18 Ekim 2025 18:56 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 19:04
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan ligde seri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Rizespor deplasmanına konuk oldu. Trabzonspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Felipe Augusto ve 19. dakikada Paul Onuachu attı. Rizespor'un tek golü 27. dakikada Jesuran Rak-Sakyi'den geldi.

Trabzonspor, 2019 yılından bu yana ilk kez Rizespor deplasmanında ilk kez kazandı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti ve puanını 20 yaptı. Rizespor, 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Rizespor, sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

TRABZONSPOR'UN KADROSU

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı.

Bordo-mavili takım müsabakaya Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Jabol, Okay Yokuşlu, Augusto, Oulai, Olaigbe ve Onuachu ilk 11'i ile başladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ukrayna Milli Takımı'ndan sakat dönen ve tedavisi tamamlanan Zubkov'u yedeğe çekerken, bu futbolcunun yerine Olaigbe'ye ilk 11'de görev verdi.

RİZESPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Çaykur Rizespor'ta teknik direktör İlhan Palut, ligin 8. haftasında Antalyaspor ile oynanan maçtaki ilk 11'i, Trabzonspor maçında da sahaya sürdü.

Rize ekibi maça, Fofana, Taha Şahin, Mosci, Samet Akaydin, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Rak-Sakyi, Buljubasic, Emrecan Bulut ve Jurecka ile başladı.

Ev sahibi tüakımda Alikulov, Olawoyin ve Halil Dervişoğlu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.



ERTUĞRUL DOĞAN'A FORMA HEDİYE EDİLDİ

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma öncesi kulüp başkanları ve yöneticiler de bir araya geldi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

TARAFTAR İLGİSİ

Çaykur Rizespor taraftarları karşılaşmaya oldukça ilgi gösterdi.

Yeşil-mavili taraftarlar, tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Trabzonspor taraftarı, maçı statta takip edemedi.

TRABZONSPOR HIZLI BAŞLADI

Trabzonspor, mücadeleye hızlı başladı. Bordo-mavililer, henüz 2. dakikada Felipe Augusto ile Rizespor deplasmanında 1-0 öne geçti. 79. saniyede ağları havalandıran Felipe Augusto, Süper Lig'de bu sezonun en erken ikinci golünü attı.

ONUACHU İLE 2. GOL

Trabzonspor, 19. dakikada Paul Onuachu ile durumu 2-0'a getirdi. Bu dakikada sağ kanattan Oulai'nin kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Onuachu, kafayla topu ağlara gönderdi. Onuachu, bu golüyle birlikte Süper Lig'de üst üste 4 maçta da gol sevinci yaşadı.

RİZE'DE FARK BİRE DÜŞTÜ

Rizespor, 27. dakikada farkı bire düşürdü ve durum 2-1'e geldi. Trabzonspor savunmasındaki hatayı iyi değerlendiren Jesuran Rak-Sakyi, araya iyi girdi ve durumu 2-1 yaptı.

İLK DEVRE TRABZONSPOR ÜSTÜN

Rizespor ile Trabzonspor arasındaki mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor, 2-1 önde tamamladı.



İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

İlk yarısında 3 gol atılan Rizespor - Trabzonspor maçının ikinci yarısında gol sesi çıkmadı. Rizespor, beraberlik için rakip kalede etkili oldu ancak aradığı golü bulamadı. Trabzonspor, Rizespor karşısındaki skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Olaigbe'nin soldan ortasında, savunmadan seken topu ceza alanının sağ çaprazında önünde bulan Augusto'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fofana'nın sağından filelerle buluştu.

10. dakikada soldan ceza alanına doğru hareketlenen Olaigbe'nin pasında yine sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun sert şutunda, kaleci Fofana'nın da müdahale ettiği top direkten oyun alanına döndü.

19. dakikada Trabzonspor Onuachu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Pina'nın sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde yükselen Onuachu, kafa vuruşuyla topu kaleci Fofana'nın sol köşesinden filelere gönderdi : 0-2.

27. dakikada Savic'in hatalı geri pasında Batagov'dan önce topla buluşarak kaleci Onana ile bir anda karşı karşıya kalan Rak Sakyi yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


56. dakikada Laçi'nin soldan pasında ceza alanı içinde bulunan Jurecka'nın vuruşunda, kaleci Onana tehlikeyi önledi.

64. dakikada Muhammet Taha Şahin'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde yükselen Emrecan Bulut'un kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

70. dakikada Taylan Antalyalı'nın vuruşunda savunmadan seken topu Muhammet Taha Şahin kaleye gönderdi fakat meşin yuvarlak yan direkten döndü.

76. dakikada Taylan Antalyalı'nın şutunda savunmadan seken top az farkla auta gitti.

89. dakikada Laçi'nin ortasında Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+1. dakikada Muçi'nin serbest vuruşundaki şutunda kaleci Fofana topu iki hamlede kontrol etti.

Trabzonspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, Candaş Elbil, Mehmet Akıncık

Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak Sakyi (Dk. 81 Mihaila), Buljubasic (Dk. 62 Taylan Antalyalı), Emrecan Bulut (Dk. 67 Augusto), Jurecka (Dk. 67 Sowe)

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 75 Arif Boşluk), Okay Yokuşlu (Dk. 62 Bouchouari), Folcarelli, Oulai (Dk. 62 Zubkov), Olaigbe (Dk. 75 Muçi), Augusto (Dk. 85 Baniya), Onuachu

Goller: Dk. 2 Augusto, Dk. 19 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 27 Rak Sakyi (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Laçi, Dk. 47 Emrecan Bulut, Dk. 65 Jurecka (Çaykur Rizespor)

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.