Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Rizespor deplasmanına konuk oldu. Trabzonspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Felipe Augusto ve 19. dakikada Paul Onuachu attı. Rizespor'un tek golü 27. dakikada Jesuran Rak-Sakyi'den geldi.
Trabzonspor, 2019 yılından bu yana ilk kez Rizespor deplasmanında ilk kez kazandı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti ve puanını 20 yaptı. Rizespor, 8 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Rizespor, sahasında Başakşehir'i konuk edecek.
TRABZONSPOR'UN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı.
Bordo-mavili takım müsabakaya Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Jabol, Okay Yokuşlu, Augusto, Oulai, Olaigbe ve Onuachu ilk 11'i ile başladı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ukrayna Milli Takımı'ndan sakat dönen ve tedavisi tamamlanan Zubkov'u yedeğe çekerken, bu futbolcunun yerine Olaigbe'ye ilk 11'de görev verdi.
RİZESPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK
Çaykur Rizespor'ta teknik direktör İlhan Palut, ligin 8. haftasında Antalyaspor ile oynanan maçtaki ilk 11'i, Trabzonspor maçında da sahaya sürdü.
Rize ekibi maça, Fofana, Taha Şahin, Mosci, Samet Akaydin, Hojer, Laçi, Papanikolaou, Rak-Sakyi, Buljubasic, Emrecan Bulut ve Jurecka ile başladı.
Ev sahibi tüakımda Alikulov, Olawoyin ve Halil Dervişoğlu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
ERTUĞRUL DOĞAN'A FORMA HEDİYE EDİLDİ
Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma öncesi kulüp başkanları ve yöneticiler de bir araya geldi.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti.
TARAFTAR İLGİSİ
Çaykur Rizespor taraftarları karşılaşmaya oldukça ilgi gösterdi.
Yeşil-mavili taraftarlar, tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.
İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Trabzonspor taraftarı, maçı statta takip edemedi.
TRABZONSPOR HIZLI BAŞLADI
Trabzonspor, mücadeleye hızlı başladı. Bordo-mavililer, henüz 2. dakikada Felipe Augusto ile Rizespor deplasmanında 1-0 öne geçti. 79. saniyede ağları havalandıran Felipe Augusto, Süper Lig'de bu sezonun en erken ikinci golünü attı.
ONUACHU İLE 2. GOL
Trabzonspor, 19. dakikada Paul Onuachu ile durumu 2-0'a getirdi. Bu dakikada sağ kanattan Oulai'nin kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Onuachu, kafayla topu ağlara gönderdi. Onuachu, bu golüyle birlikte Süper Lig'de üst üste 4 maçta da gol sevinci yaşadı.
RİZE'DE FARK BİRE DÜŞTÜ
Rizespor, 27. dakikada farkı bire düşürdü ve durum 2-1'e geldi. Trabzonspor savunmasındaki hatayı iyi değerlendiren Jesuran Rak-Sakyi, araya iyi girdi ve durumu 2-1 yaptı.
İLK DEVRE TRABZONSPOR ÜSTÜN
Rizespor ile Trabzonspor arasındaki mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor, 2-1 önde tamamladı.
İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
İlk yarısında 3 gol atılan Rizespor - Trabzonspor maçının ikinci yarısında gol sesi çıkmadı. Rizespor, beraberlik için rakip kalede etkili oldu ancak aradığı golü bulamadı. Trabzonspor, Rizespor karşısındaki skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Olaigbe'nin soldan ortasında, savunmadan seken topu ceza alanının sağ çaprazında önünde bulan Augusto'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fofana'nın sağından filelerle buluştu.
10. dakikada soldan ceza alanına doğru hareketlenen Olaigbe'nin pasında yine sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun sert şutunda, kaleci Fofana'nın da müdahale ettiği top direkten oyun alanına döndü.
19. dakikada Trabzonspor Onuachu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Pina'nın sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde yükselen Onuachu, kafa vuruşuyla topu kaleci Fofana'nın sol köşesinden filelere gönderdi : 0-2.
27. dakikada Savic'in hatalı geri pasında Batagov'dan önce topla buluşarak kaleci Onana ile bir anda karşı karşıya kalan Rak Sakyi yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada Laçi'nin soldan pasında ceza alanı içinde bulunan Jurecka'nın vuruşunda, kaleci Onana tehlikeyi önledi.
64. dakikada Muhammet Taha Şahin'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde yükselen Emrecan Bulut'un kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.
70. dakikada Taylan Antalyalı'nın vuruşunda savunmadan seken topu Muhammet Taha Şahin kaleye gönderdi fakat meşin yuvarlak yan direkten döndü.
76. dakikada Taylan Antalyalı'nın şutunda savunmadan seken top az farkla auta gitti.
89. dakikada Laçi'nin ortasında Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90+1. dakikada Muçi'nin serbest vuruşundaki şutunda kaleci Fofana topu iki hamlede kontrol etti.
Trabzonspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halil Umut Meler, Candaş Elbil, Mehmet Akıncık
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak Sakyi (Dk. 81 Mihaila), Buljubasic (Dk. 62 Taylan Antalyalı), Emrecan Bulut (Dk. 67 Augusto), Jurecka (Dk. 67 Sowe)
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 75 Arif Boşluk), Okay Yokuşlu (Dk. 62 Bouchouari), Folcarelli, Oulai (Dk. 62 Zubkov), Olaigbe (Dk. 75 Muçi), Augusto (Dk. 85 Baniya), Onuachu
Goller: Dk. 2 Augusto, Dk. 19 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 27 Rak Sakyi (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Laçi, Dk. 47 Emrecan Bulut, Dk. 65 Jurecka (Çaykur Rizespor)
