Trabzonspor'dan Konya'da protesto!

Trabzonsporlu futbolcular, Konyaspor maçının başlamasının ardından ilk dakika hareketsiz kaldı.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
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03 Nisan 2024 20:34
Son güncelleme 03 Nisan 2024 20:45
Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da bordo-mavili oyunculardan protesto geldi.

Trabzonsporlu futbolcular, Konyaspor maçının başlamasının ardından ilk dakika hareketsiz kaldı.

Bordo-mavili oyuncular, maçın ilk 30 saniyesinde orta sahada omuz omuza geldi. Konyasporlu oyuncular bu dakikada kendi arasında pas yaptı.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

Trabzonspor, takımın bu protestosu sonrası bir paylaşımda bulundu. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Adaletsizliğinize karşı dik duruşumuz sonsuza kadar devam edecek." denildi.

Konya'da Trabzonsporlu oyuncuların protestosu






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