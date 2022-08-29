Trabzonspor'dan Icardi hamlesi

Galatasaray'ın gündeminde olan Mauro Icardi için Fransa'dan flaş bir Trabzonspor iddiası geldi.



Fransız basınında L'Equipe, Trabzonspor'un 29 yaşındaki Arjantinli golcünün şartlarını sordu.



Haberde, Mauro Icardi'nin şu an için Trabzonspor'un teklifiyle ilgilenmediği öne sürüldü.



Öte yandan Galatasaray'ın Paris Saint Germain ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Icardi için satın alma opsiyonlu kiralama için görüşmelerini sürdürdüğü vurgulandı.





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