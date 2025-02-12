Trabzonspor'dan Galatasaray'a 7. transfer: Eren

Transfer döneminin en hareketli takımı olan Galatasaray noktayı Eren Elmalı ile koydu.
Yaklaşık bir aydır masada olan iki kulüp üçüncü zirvede anlaşabildi.
Sarı-kırmızılılar Eren Elmalı transferi için Trabzonspor'un 5 milyon Euro'luk inadını kırabildi.
Milli futbolcu da Galatasaray'a transfer olabilmek için hem kulüp hem teknik direktörüyle görüştü; iki aylık alacaklarından da feragat etti.
Eren Elmalı son 14 yılda Trabzonspor'dan Galatasaray'a gelen yedinci futbolcu oldu.
Galatasaray 2010'lu yılların başlarında Trabzonspor'un efsaneleşen kadrolarından birçok oyuncuyu renklerine bağlamıştı.
11-12'de Selçuk İnan, Ceyhun Gülselam ve Engin Baytar, 2012-13'te Burak Yılmaz, 2014-15'te ise Olcan Adın Trabzon'dan İstanbul'a uçmuştu.
Sarı-kırmızılılar 2016-17 sezonunda ise Luis Cavanda'yı 1.8 milyon Euro'ya renklerine bağlamıştı.
Belçikalı yıldız Galatasaray'da beklentilerin altında kalsa da sarı-kırmızılı kulüp Cavanda'nın transferlerinden kâr elde etmişti
Standard Liege'e 500 bin Euro'ya kiralanan Belçikalı 2018'de 2,5 milyon Euro'ya yine Standard'a transfer olmuştu.
Selçuk İnan, Galatasaray'ın efsaneleri arasında girerken Ceyhun Gülselam ve Engin Baytar da kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi isimler arasındaydı.
Burak Yılmaz da Galatasaray'da şampiyonluklar yaşayıp gol krallığı unvanını takarken Olcan Adın da Galatasaray'da biri şampiyonluk olmak üzere dört kupa kazandı.
Yaklaşık bir aydır masada olan iki kulüp üçüncü zirvede anlaşabildi.
Sarı-kırmızılılar Eren Elmalı transferi için Trabzonspor'un 5 milyon Euro'luk inadını kırabildi.
Milli futbolcu da Galatasaray'a transfer olabilmek için hem kulüp hem teknik direktörüyle görüştü; iki aylık alacaklarından da feragat etti.
Eren Elmalı son 14 yılda Trabzonspor'dan Galatasaray'a gelen yedinci futbolcu oldu.
Galatasaray 2010'lu yılların başlarında Trabzonspor'un efsaneleşen kadrolarından birçok oyuncuyu renklerine bağlamıştı.
11-12'de Selçuk İnan, Ceyhun Gülselam ve Engin Baytar, 2012-13'te Burak Yılmaz, 2014-15'te ise Olcan Adın Trabzon'dan İstanbul'a uçmuştu.
Sarı-kırmızılılar 2016-17 sezonunda ise Luis Cavanda'yı 1.8 milyon Euro'ya renklerine bağlamıştı.
Belçikalı yıldız Galatasaray'da beklentilerin altında kalsa da sarı-kırmızılı kulüp Cavanda'nın transferlerinden kâr elde etmişti
Standard Liege'e 500 bin Euro'ya kiralanan Belçikalı 2018'de 2,5 milyon Euro'ya yine Standard'a transfer olmuştu.
Selçuk İnan, Galatasaray'ın efsaneleri arasında girerken Ceyhun Gülselam ve Engin Baytar da kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi isimler arasındaydı.
Burak Yılmaz da Galatasaray'da şampiyonluklar yaşayıp gol krallığı unvanını takarken Olcan Adın da Galatasaray'da biri şampiyonluk olmak üzere dört kupa kazandı.
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