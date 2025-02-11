Trabzonspor'dan bir transfer daha: Folcarelli

Trabzonspor'dan bir transfer daha geldi...
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Bordo-mavili kulüp, Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli ile her konuda anlaşma sağladı ve sözleşmeler imzalandı.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrolünden geçmek için bugün saat 18.30'da Trabzon'da olacak.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Bordo-mavili kulüp, Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli ile her konuda anlaşma sağladı ve sözleşmeler imzalandı.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrolünden geçmek için bugün saat 18.30'da Trabzon'da olacak.
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