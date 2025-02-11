Trabzonspor'dan bir transfer daha: Folcarelli

Trabzonspor, Ajaccio'dan merkez orta saha Folcarelli için imzaları attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan bir transfer daha: Folcarelli
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11 Şubat 2025 11:40
Trabzonspor'dan bir transfer daha geldi...

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Bordo-mavili kulüp, Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli ile her konuda anlaşma sağladı ve sözleşmeler imzalandı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrolünden geçmek için bugün saat 18.30'da Trabzon'da olacak.

 


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