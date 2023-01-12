Trabzonspor'dan ayrıldı, 1. Lig'e gitti!

Trabzonspor'un genç file bekçisi Arda Akbulut, Adanaspor'a kiralandı.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'dan ayrıldı, 1. Lig'e gitti!
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12 Ocak 2023 15:00
Trabzonspor'da genç kaleci Arda Akbulut için ayrılık açıklaması geldi.

1. Lig ekibi Adanaspor, genç oyuncunun 1,5 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz Trabzonspor'da forma giyen 21 yaşındaki kaleci Arda Akbulut ile kiralık olarak 1,5 yıllık anlaşmaya imza atmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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