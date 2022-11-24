Trabzonspor'dan Adrian Sut hamlesi!

Trabzonspor, 23 yaşındaki Rumen orta sahanın transferinde sona yaklaştı. İkinci yarı için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fırtına, potansiyelini yüksek gördüğü Adrian Sut'un kulübü FCSB ile 3 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Trabzonspor'dan Adrian Sut hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2022 09:43
Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, transfer için düğmeye erken bastı. 1998 doğumlu yabancı kriterlerine uygun futbolcu arayışını sürdüren Fırtına, orta saha oyuncusu Adrian Sut'ta sona yaklaştı.

Romanya basını da haberi doğrularken bordo-mavililerin, FCSB'nin 23 yaşındaki futbolcu için anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.

Teknik ekibin, Rumen oyuncunun potansiyelini yüksek gördüğü belirtilirken, 3 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden el sıkışıldığı ifade edildi. Defansif orta saha ve merkez orta saha bölgelerinde oynayabilen Sut'un da son şampiyona gelmeyi istediğinin altı çizildi.

EDGAR YOLCU

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon yakaladığı şampiyonlukta sezon başındaki performansı ile önemli katkısı olan Edgar IE, yaklaşık bir sezondur sakatlığı nedeniyle boştaydı. 28 yaşındaki stopere, Hollanda'nın Vitesse kulübü talip oldu.

Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki günlerde yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Bordo-mavili formayı toplam 55 kez terleten Edgar 2 gol, 3 asist üretti. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ