Trabzonspor'dan Adrian Sut hamlesi!

Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, transfer için düğmeye erken bastı. 1998 doğumlu yabancı kriterlerine uygun futbolcu arayışını sürdüren Fırtına, orta saha oyuncusu Adrian Sut'ta sona yaklaştı.Romanya basını da haberi doğrularken bordo-mavililerin, FCSB'nin 23 yaşındaki futbolcu için anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.Teknik ekibin, Rumen oyuncunun potansiyelini yüksek gördüğü belirtilirken, 3 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden el sıkışıldığı ifade edildi. Defansif orta saha ve merkez orta saha bölgelerinde oynayabilen Sut'un da son şampiyona gelmeyi istediğinin altı çizildi.Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon yakaladığı şampiyonlukta sezon başındaki performansı ile önemli katkısı olan Edgar IE, yaklaşık bir sezondur sakatlığı nedeniyle boştaydı. 28 yaşındaki stopere, Hollanda'nın Vitesse kulübü talip oldu.Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki günlerde yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Bordo-mavili formayı toplam 55 kez terleten Edgar 2 gol, 3 asist üretti.