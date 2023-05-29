Trabzonspor'dan 646 milyon TL'lik anlaşma!

Trabzonspor'un stadyum isim sponsorluğu için Türk Telekom ile 3 yıl toplam 30 milyon euro'ya anlaşma sağladığı öne sürüldü.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan 646 milyon TL'lik anlaşma!
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29 Mayıs 2023 11:38
Trabzonspor, stat sponsorluğu için Türk Telekom ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bordo mavililer özellikle stat sponsorluğu konusunda uzun süredir bir çok firmayla görüşme yaparken Türk Telekom ile gerçekleştirilen görüşmelerde son aşamaya gelindiği öne sürüldü.

Türk Telekom ile yıllık 10 Milyon Euro'dan 3 yıllığına anlaşma sağlandığı tahmin ediliyor. Anlaşma imzalandığı takdirde Trabzonspor, 3 yıl için toplam 30 milyon euro (Yaklaşık 646 milyon Türk Lirası) rakamı kasaına koymuş olacak. Kesin rakam henüz açıklanmadı.

Bordo mavili kulübün sezon bitmeden anlaşmayı açıklaması bekleniyor. 

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