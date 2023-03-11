Trabzonspor'da Visca ve Hamsik hazır

Trabzonspor'da sakatlıktan yeni çıkan Edin Visca ve Marek Hamsik forma giymek için hazır bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Visca ve Hamsik hazır
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11 Mart 2023 12:45
Karadenız devinde sakatlıkları bulunan Bakasetas ve Trezeguet'nin Adana Demir maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor. Sakatlıktan yeni çıkan Visca ve Hamsik ise forma giymek için hazır.

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Fırtına, Hamsik'in yokluğunda kazanamıyor. Slovak orta saha lig ve Avrupa'da son 6 maçta yer alamadı. Bordo-mavililer bu süreçte Konferans Ligi'nde 1-0 ve 0-2'lik skorlarla Basel'e elendi.

Ligde de Hamsik olmadan son 4 maçta 3 yenilgi yaşandı. 35 yaşındaki yıldız bu sezon 22 resmi maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı.

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