Trabzonspor'da transfer haftası

Anthony Nwakaeme'nin boşluğunu doldurmak için kolları sıvayan ve 1 numaralı hedefini Trezeguet olarak belirleyen Trabzonspor, Mısırlı yıldızla temasları hızlandırdı. Oyuncu tarafıyla daha önce 2 kez görüşen bordo-mavili yönetim, bu hafta transferi sonuçlandırmak amacında.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği 27 yaşındaki sol kanat, Trabzonspor'un teklifine sıcak bakıyor. Rakam olarak arada yaklaşık 500 bin Euro'luk bir fark olduğu konuşuluyor. Karadeniz temsilcisi bonuslarla birlikte 2 milyon Euro seviyesine çıkarken, teklifin bir miktar daha yükseltileceği öğrenildi. Bonservis olarak ise Aston Villa ile 3.5 milyon Euro civarında bir fiyata anlaşılması bekleniyor.İngilizler,mesajını göndermişti.