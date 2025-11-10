Trabzonspor'da parlayan isim Paul Onuachu

Paul Onuachu, bir yılın ardından kavuştuğu Trabzonspor formasında yine alkışları topluyor. Süper Lig'de 8 gole ulaşarak krallığın en büyük favorilerinden olan Nijeryalı yıldız göz dolduruyor.

calendar 10 Kasım 2025 10:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ligde bordo-mavili takımla 12 maça çıkan Onuachu, 8 kez ağları havalandırdı, 1 de asist yaptı. Gol krallığında çok iddialı olan Nijeryalı forvet, 1 yıllık aranın ardından adeta bıraktığı yerden devam ediyor.

2023-2024 sezonunda performansıyla büyük beğeni toplayan deneyimli futbolcu, Trabzonspor formasıyla toplamda 37 resmi maça çıkarken 25 gol attı, 5 asist yaptı.


BÜYÜK TAKDİR TOPLUYOR

Trabzonspor taraftarlarının da çok sevdiği Onuachu, Süper Lig'de yıldız forvetlerle beraber göze çarpıyor. Bu sezon Victor Osimhen, Mauro İcardi, Tammy Abraham, Youssef En Nesyri ve Jhon Duran gibi yıldızlarla yarışan Onuachu, kalitesi ve deneyimiyle farkını gösterdi. 31 yaşındaki futbolcu, hava toplarındaki gücü, her iki ayağıyla attığı goller, takımına gösterdiği liderlik ve bordo-mavili formayla özdeşleşmesiyle de taraflı tarafsız herkesin takdirini topluyor. Teknik Direktör Fatih Tekke de Onuachu'ya güveniyor.

