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Trabzonspor'da Mendy'e Nice talip!

Trabzonspor'un orta sahadaki ismi Batista Mendy'ye Nice talip oldu. Bordo-mavililer 10 milyon Euro bonservis isterken, Fransız kulübü satın alma opsiyonlu kiralamayı gündemine aldı.

calendar 04 Ağustos 2025 11:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'da Mendy'e Nice talip!
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Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bordo-mavililerin gündemindeki en sıcak gelişme ise orta saha oyuncusu Batista Mendy'nin durumu.

Jeremie Boga transferinde takasta kullanılması gündeme gelen Mendy, Nice'in ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak Boga'nın Trabzonspor'a sıcak bakmaması, bu takas seçeneğini rafa kaldırdı. Fransız kulübü Nice'in, Mendy için kısa süre içinde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

EN AZ 10 MİLYON EURO

Trabzonspor Yönetimi, 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu için en az 10 milyon Euro bonservis bekliyor. Ancak Fransa basınında yer alan haberlere göre; Nice, Mendy'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Bordo-mavili kulübün bu formüle pek sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

"2 YILLIK PROJE İÇİN GELDİM"



Sezon sonunda verdiği bir röportajda "2 yıllık proje için Trabzonspor'a geldim. Kulübüm uygun görürse, ayrılmak istiyorum" diyen Mendy'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Trabzonspor yönetimi, oyuncunun ayrılığı konusunda net bir tavır almış değil.

TRABZONSPOR KARNESİ

Trabzonspor formasıyla 81 maça çıkan Batista Mendy 3 gol ve 3 asist ile takımına katkı sağladı.

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