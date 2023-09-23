Trabzonspor'da Hatayspor öncesi ödeme dopingi!

Trabzonspor yönetimi, ligdeki Hatayspor mücadelesi öncesi oyunculara ödeme yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Hatayspor öncesi ödeme dopingi!
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23 Eylül 2023 13:19
Trabzonspor'da ligdeki Hatayspor mücadelesi öncesi yönetim, futbolcuların geçmişe yönelik alacaklarını ödedi.

Trabzonspor'da ayrıca Beşiktaş maçının primleri de oyuncuların hesaplarına yattı. Bilindiği üzere Trabzonspor önceki sezon ödeme konusunda büyük güçlükler yaşamıştı.

Yönetim, Hatayspor maçı öncesinde takımın böylece moralini artırmış oldu.

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