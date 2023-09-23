Trabzonspor'da Hatayspor öncesi ödeme dopingi!

Trabzonspor'da ligdeki Hatayspor mücadelesi öncesi yönetim, futbolcuların geçmişe yönelik alacaklarını ödedi.
Trabzonspor'da ayrıca Beşiktaş maçının primleri de oyuncuların hesaplarına yattı. Bilindiği üzere Trabzonspor önceki sezon ödeme konusunda büyük güçlükler yaşamıştı.
Yönetim, Hatayspor maçı öncesinde takımın böylece moralini artırmış oldu.
Trabzonspor'da ayrıca Beşiktaş maçının primleri de oyuncuların hesaplarına yattı. Bilindiği üzere Trabzonspor önceki sezon ödeme konusunda büyük güçlükler yaşamıştı.
Yönetim, Hatayspor maçı öncesinde takımın böylece moralini artırmış oldu.