Trabzonspor'da gündem Serdar Saatçı

Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın Palermo'ya transferinin ardından savunmya takviye yapmaya hazırlanıyor.
Bordo-mavili takımda yabancı oyuncu konusunda hareketlilik yaşansa da kontenjan transfer konusunda işleri zorlaştırıyor. Yerli transferde ise gündeme yeniden Braga forması giyen Serdar Saatçı geldi.
TEMASLAR BAŞLAYACAK
Trabzonspor, 21 yaşındaki genç stoperin transferi için Braga ile temaslara başlayacak.
Braga ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden genç stoperin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Bordo-mavili takımda yabancı oyuncu konusunda hareketlilik yaşansa da kontenjan transfer konusunda işleri zorlaştırıyor. Yerli transferde ise gündeme yeniden Braga forması giyen Serdar Saatçı geldi.
TEMASLAR BAŞLAYACAK
Trabzonspor, 21 yaşındaki genç stoperin transferi için Braga ile temaslara başlayacak.
Braga ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden genç stoperin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.