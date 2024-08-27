Trabzonspor'da gündem Serdar Saatçı

Trabzonspor, Braga forması giyen Serdar Saatçı'yı gündemine aldı.

Haber; Fanatik
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da gündem Serdar Saatçı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2024 10:18
Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın Palermo'ya transferinin ardından savunmya takviye yapmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavili takımda yabancı oyuncu konusunda hareketlilik yaşansa da kontenjan transfer konusunda işleri zorlaştırıyor. Yerli transferde ise gündeme yeniden Braga forması giyen Serdar Saatçı geldi.

TEMASLAR BAŞLAYACAK

Trabzonspor, 21 yaşındaki genç stoperin transferi için Braga ile temaslara başlayacak.

Braga ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden genç stoperin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery