Trabzonspor'da gündem eski bir Bayern'li: 3 transfer

Shanghai Port'la yalnızca 1 ay sözleşmesi kalan V argas'ın menajeri, imza parasıyla senelik 3 milyon Euro talep etti. Trabzonspor'un ise teklifinin 1.5 milyon Euro seviyelerinde olduğu belirtildi.





Trabzonspor , ligdeki kötü performansı düzeltmek adına transfer çalışmalarını hızlandırdı ve Lyon'un ekonomik nedenlerle takımdan göndermek istediği iki yıldızla ilgilenmeye başladı.Trabzonspor, Lyon'un santraforu Gift Orban ile ilgileniyor.Yaz transfer döneminin son günlerinde de Orban'a ilgisini sürdüren ve satın alma opsiyonlu 10 milyon Euro'luk bir teklif yapan Karadeniz ekibi, Lyon'un 13 milyon Euro'luk talebiyle karşılaşmıştı.Geçtiğimiz sezonun devre arasında Gent'ten 14 milyon Euro'ya transfer edilen 22 yaşındaki santrafor, Fransız futbolcu Alexandre Lacazette ve Gürcü oyuncu Georges Mikautadze'den formayı alamadı.Bu sezon 5 maçta süre bulabilen Orban, yalnızca 259 dakika sahada kalabildi.Trabzonspor'un Lyon'dan ilgilendiği bir başka isim ise Corentin Tolisso.30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, 2017'de Bayern Munih'e 41.50 milyon Euro karşılığında transfer olmuş, 5 yıl Münih'te kaldıktan sonra altyapısından yetiştiği Lyon'a geri dönmüştü.Fransız oyuncu, Lyon'un bu sene oynadığı 19 maçın 18'inde oynadı ve 14 maça ilk 11'de başladı.Trabzonspor, Tolisso için yoğun çaba sarf ediyor fakat maliyetler nedeniyle oldukça zor bir transfer.Fransız oyuncunun yıllık ücreti bonuslarla birlikte 3 milyon Euro'yu buluyor.Bordo-mavili ekibin takviye yapmak istediği bir başka mevki ise kanat.Trabzonspor bu mevkiyi de doldurmak için harekete geçti ve ülkemizde Adana Demirspor forması giyen Matias Vargas'a yöneldi.Formasını terlettiğiVargas, maaş talebinde indirime giderse devre arasında Trabzonspor'a katılabilir.Çin ekibinde iyi bir sezon geçiren Arjantinli futbolcu, 38 maçta 18 gol 14 asist üretti.