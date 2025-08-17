17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
13:15
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Trabzonspor'da gündem Al Nassr'ın yıldızı!

Trabzonspor, Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Otavio için temaslara başlayacak. Sezon sonu Suudi kulübüyle sözleşmesi bitecek Portekizlinin maliyeti uygun olursa bordo-mavililer, transferi tamamlayabilir.

calendar 17 Ağustos 2025 11:19
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da gündem Al Nassr'ın yıldızı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Orta sahanın 10 numara bölgesi için transfer yapmak isteyen Trabzonspor'da Portekizli Otavio gündeme geldi.

Bordo-mavililer, Al Nassr'dan ayrılmak isteyen 30 yaşındaki futbolcuyla temaslara başlayacak. Sezon sonu Suudi kulübüyle sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun mali şartları uygun gelirse bordo-mavililer, transferi gerçekleştirebilir.

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun 15 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

Süper Lig'de sezona 1-0'lık Kocaeli galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, pazartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Fatih Tekke'nin öğrencilerinin hedefi kazanıp 2'de 2 yapmak. 

 
  PUAN DURUMU
  FİKSTÜR
  STSL
  1.Lig
  İng
  Alm
  İsp
  İta
  ŞL
  AL
  KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
