Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor , takımdan ayrılma talebinde bulunan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile Kulübümüz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica, Dorukhan Toköz hakkında yönetime 'fiziksel olarak yetersiz' raporu sunmasının ardından milli futbolcu, Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini Bordo-mavili yönetime bildirmişti.



SEZON PERFORMANSI



Dorukhan Toköz, geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakat geçirdiği Trabzonspor'da sadece 9 karşılaşmada forma giymişti.



