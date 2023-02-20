Trabzonspor'da Basel öncesi 3 eksik

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında karşılaşacağı Basel maçı hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Trabzonspor'da Basel öncesi 3 eksik
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20 Şubat 2023 15:23
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynayacağı Basel maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 12.00'de başlayan idmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması yaptı. Bordo-mavililerin antrenmanı çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ve Edin Visca idmanda yer almadı. Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.
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