Trabzonspor'da Basel öncesi 3 eksik

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynayacağı Basel maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 12.00'de başlayan idmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması yaptı. Bordo-mavililerin antrenmanı çift kale maç ile sona erdi.



Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ve Edin Visca idmanda yer almadı. Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

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