Trabzonspor'da Basel öncesi 3 eksik

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynayacağı Basel maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 12.00'de başlayan idmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması yaptı. Bordo-mavililerin antrenmanı çift kale maç ile sona erdi.
Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ve Edin Visca idmanda yer almadı. Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 12.00'de başlayan idmanda oyuncular, ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması yaptı. Bordo-mavililerin antrenmanı çift kale maç ile sona erdi.
Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ve Edin Visca idmanda yer almadı. Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.
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