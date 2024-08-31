Trabzonspor'da Avcı antrenmana çıkmadı!

Trabzonspor'da yolların ayrılması beklenen Abdullah Avcı, cumartesi günü yapılan antrenmanda takımın başında yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Avcı antrenmana çıkmadı!
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31 Ağustos 2024 16:32
Trabzonspor, Süper Lig'de oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililerde yolların ayrılması beklenen teknik direktör Abdullah Avcı, Eyüpspor maçı öncesi cumartesi günü yapılan son antrenmanda takımın başında yer almadı.

Bordo-mavililer, Eyüpspor maçı öncesi son antrenmanını İhsan Derelioğlu yönetiminde yaptı.

Trabzonspor, Eyüpspor ile pazar günü saat 19.15'te deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Trabzonspor'dan antrenman için yapılan açıklama şu şekilde:

"Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağımız İkas Eyüpspor maçı hazırlıklarını, Teknik Koordinatörümüz İhsan Derelioğlu yönetiminde bugün 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı."




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