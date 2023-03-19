Trabzonspor'da 5.5 milyon euro'luk tasarruf

Trabzonspor'da sezon sonunda kiralık oyuncuların ayrılmasıyla ödeme tablosunda 5.5 milyon euro'luk (yaklaşık 113 milyon TL) bir kasa kolaylığı ortaya çıkacak.



Marek Hamsik'in yanı sıra kiralık kontratı bulunan Lazar Markovic, Jean Phillippe Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar kulüplerine geri dönecek.



Hamsik, bu sezon 2.2 milyon Euro kazanırken, Gbamin 1.5 milyon Euro, Yusuf 25 milyon TL, Naci 7.5 milyon TL ve Lazar Markovic yarım dönem için 260 bin Euro alıyor.



Bu 5 futbolcunun vedası sonrası Karadeniz ekibinin maaş bütçesinde 5.5 milyon Euro'luk rahatlama sağlanacak.





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