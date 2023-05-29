Trabzonspor'a Çek golcü yolda

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, yeni sezon öncesi forvet takviyesi de yapmak istiyor. Bu bağlamda Trabzonspor'da gündeme Vaclav Jurecka geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'a Çek golcü yolda
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29 Mayıs 2023 12:55
Yeni sezon öncesi kadroda radikal değişikliklere gitmek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Forvet hattına da transfer yapacak olan Trabzonspor Çekyalı golcü için görüşmelere başladı.

Nenad Bjelica'nın onayından geçen tecrübeli golcüyü, scout ekibi bir süredir yerinde takip ediyordu.

TAKIMINDA FIRTINA GİBİ ESİYOR.

Slavia'nın sezon başında kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme yaptığı Vaclav Jurecka bu sezon sergilediği performansla dikkat çekiyor. Takımıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Jurecka 26 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı. 

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