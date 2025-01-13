Trabzonspor'a Adryelson'dan kötü haber

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Adryelson'dan kötü haber geldi.
Brezilyalı oyuncu, Belçika Pro Lig ekiplerinden Anderlecht'e transfer oluyor.
L'Equipe'den Hugo Guillemet'nin haberine göre Anderlecht, 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralık transfer konusunda Lyon ile anlaştı.
BU SEZON ADRYELSON
Lyon formasıyla bu yaz yalnızca 1 dakika süre alabilen 26 yaşında oyuncu, sezon başında Botafogo'ya kiralanmış, Brezilya'da liglerin bitimesinin ardından Lyon'a geri dönmüştü.
Brezilyalı oyuncu, Belçika Pro Lig ekiplerinden Anderlecht'e transfer oluyor.
L'Equipe'den Hugo Guillemet'nin haberine göre Anderlecht, 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralık transfer konusunda Lyon ile anlaştı.
BU SEZON ADRYELSON
Lyon formasıyla bu yaz yalnızca 1 dakika süre alabilen 26 yaşında oyuncu, sezon başında Botafogo'ya kiralanmış, Brezilya'da liglerin bitimesinin ardından Lyon'a geri dönmüştü.