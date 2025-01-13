Trabzonspor'a Adryelson'dan kötü haber

Adryelson'dan Trabzonspor'a kötü haber geldi. Brezilyalı stoper, Anderlecht'e transfer oluyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Adryelson'dan kötü haber
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13 Ocak 2025 17:59
Son güncelleme 13 Ocak 2025 18:04
Trabzonspor'un kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Adryelson'dan kötü haber geldi. 

Brezilyalı oyuncu, Belçika Pro Lig ekiplerinden Anderlecht'e transfer oluyor. 

L'Equipe'den Hugo Guillemet'nin haberine göre Anderlecht, 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralık transfer konusunda Lyon ile anlaştı. 

BU SEZON ADRYELSON

Lyon formasıyla bu yaz yalnızca 1 dakika süre alabilen 26 yaşında oyuncu, sezon başında Botafogo'ya kiralanmış, Brezilya'da liglerin bitimesinin ardından Lyon'a geri dönmüştü.
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