Trabzon'da 6 dakikada 2 penaltı kararı!

Trabzonspor ile Kayserispor'u karşı karşıya getiren maçta 6 dakikada iki penaltı kararı çıktı.



47. dakikada hızlı gelişen Kayserispor hücumunda Bartra'nın müdahalesi ile ceza alanında yerde kalan Carlos Mane, takımına penaltı kazandırdı. Penaltıda topun başına geçen Bernard Mensah topu ağlara gönderdi ve durumu 3-1'e taşıdı.



Mensah'ın golünden 2 dakika sonra Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür durumu 3-2 yaptı.



53. dakikada ise ceza alanında topla buluşan Lazar Markovic vuruşunu yaparken Dimitrios Kolovetsios'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Trabzonspor'da penaltıyı kullanan Enis Bardhi hata yapmadı ve skor 3-3'e geldi.





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