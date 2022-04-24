Trabzon Belediyesi'nden anlamlı "durak" çalışması

Trabzon Belediyesi, şehirde bulunan otobüs duraklarını spor dallarıyla özdeşleştiren tasarımlarla yeniden dizayn etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzon Belediyesi'nden anlamlı 'durak' çalışması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2022 00:33
Trabzon Büyükşehir Belediyesince, kentin bazı noktalarına spor temalı otobüs durağı yerleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin başlattığı spor temalı otobüs projesiyle kentin sembolü haline gelen Trabzonspor ve başarılı sporcular temalı otobüs durakları kentin işlek caddelerine yerleştirildi.

Spor temalı duraklar arasında, Trabzonspor yedek kulübesi, Uğurcan Çakır'ın kalesi ve Trabzonlu şampiyon boksör Busenaz Sürmeneli'nin bulunduğu ringi andıran tasarımlar yer alıyor.

Bordo-mavi bayraklarla donatılan kentte daha önce de caddelerdeki trafik ışıklarına da "O sene, bu sene" sloganı yazılmıştı.







Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ