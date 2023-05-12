Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, takımın 2022-23 sezonunu 'fiyasko' olarak gördüğünü söyledi.



Towns, LA Clippers yıldızı Paul George'un "Podcast P" isimli podcastine konuk olarak katıldı ve sezon başlamadan önce büyük umutlar yükledikten sonra sezon sonunda hayal kırıklığı yaşatan Wolves'un eksiklikleri ve sıkıntıları hakkında konuştu:



"Evet, fiyaskoydu. Böyle söylüyorum, çünkü tüm bu büyük takasları playofflarda başarılı olmak adına yapmıştık ama ilk turdan çıkamadık. Bu bizim için bir fiyaskodur. Şampiyonluk istiyoruz, bunun için iyi bir şans elde etmeyi arzuluyoruz."



Geçen yılın yaz döneminde başkan olarak Tim Connelly'yi bünyesine katan Wolves, takımın gelecekteki dört adet birinci tur seçimini içeren devasa bir paket karşılığında Rudy Gobert'i almış ve NBA'in gündemine oturmuştu. Fransız yıldızın önceki yıllarda gösterdiği performansı tekrarlaması ve kendileri adına oyunu büyük oranda değiştirmesi umut edilmiş olsa da, bu beklentiler hüsranla sonuçlanmıştı.



Towns hem de Gobert, beraber oynadıkları ilk sezonda hücum ve savunma tarafında bir harman yakalayamamış ve oldukça sınırlı bir etki yaratabilmişlerdi. Bunun yanı sıra Towns, baldır sakatlığı nedeniyle 51 normal sezon maçını da kaçırmıştı.





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