Tottenham, Harry Kane ile turladı!

Tottenham, İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda ağırladığı İngiltere 1. Lig temsilcisi Portsmouth'u 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Tottenham, Harry Kane ile turladı!
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07 Ocak 2023 17:40
Harry Kane
Harry Kane
Tottenham
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda İngiltere 1. Lig temsilcisi Portsmouth'u konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golü 50. dakikada Harry Kane kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Tottenham, turnuvada adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Tottenham'ın bir üst turdaki rakibini kura çekimi belirleyecek.

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