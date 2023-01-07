İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda İngiltere 1. Lig temsilcisi Portsmouth'u konuk etti.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golü 50. dakikada Harry Kane kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Tottenham, turnuvada adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Tottenham'ın bir üst turdaki rakibini kura çekimi belirleyecek.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golü 50. dakikada Harry Kane kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Tottenham, turnuvada adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Tottenham'ın bir üst turdaki rakibini kura çekimi belirleyecek.
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