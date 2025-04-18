Tottenham, Frankfurt deplasmanında yarı final biletini kaptı!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Tottenham, Frankfurt'u deplasmanda 1-0 yenerek toplam skorda 2-1'lik üstünlük sağladı ve adını yarı finale yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Tottenham, Frankfurt deplasmanında yarı final biletini kaptı!
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18 Nisan 2025 00:03
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Tottenham, Frankfurt'a konuk oldu.

Deutsche Bank'ta oynanan karşılaşmayı Tottenham 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Dominic Solanke penaltı noktasından kaydetti.

Frankfurt'ta milli futbolcumuz Can Uzun mücadeleye 58. dakikada dahil oldu.

Michy Batshuayi karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuç ile birlikte Tottenham toplamda 2-1'lik skor ile adını Avrupa Ligi yarı finaline yazdırdı.
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