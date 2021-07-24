Tottenham, Atalanta'dan transfer yaptı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, İtalyan kaleci Pierluigi Gollini'yi transfer etti

Haber; Sporx.com
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Tottenham, Atalanta'dan transfer yaptı
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24 Temmuz 2021 13:58
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, İtalyan kaleci Pierluigi Gollini'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen 26 yaşındaki Gollini'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Gollini, geçen sezon Atalanta'da tüm kulvarlarda 32 maça çıktı.


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