Torrent'in Okan ve Yunus şaşkınlığı

Fatih Terim'den sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Domenec Torrent kötü gidişatı durdurup, çıkış yakalamak için yoğun mesai harcıyor. Muslera'nın yokluğunda İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten beklenen verimi alamayan İspanyol teknik adam Giresun'da kiralık oynayan Okan Kocuk'un yanı sıra Adana'da forma giyen Yunus Akgün'ü kullanabileceğini söyledi.



İspanyol hoca, yerli kuralına göre iki ismin sisteminde önemli yer sahibi olabileceğini bu yüzden de oyuncuları geri çağırmak istediğini yönetime rapor etti.



YERLİ ROTASYONU ŞART



Ancak Torrent yöneticilerden "Geri çağırma opsiyonumuz yok" cevabı alınca adeta şoke oldu. "Gelişim için yollanan oyuncuların sözleşmesine neden geri çağırma opsiyonu konulmadı?" diyen Torrent "Oyuncu beklenenden önce potansiyeline ulaşırsa sezon sonu neden beklensin ki?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.



İki yabancı orta saha takviyesi yaparak takımı revize etmek isteyen İspanyol çalıştırıcı, şimdi bir yandan da transfer sonrası kadroya yazacağı üç banko Türk oyuncuyu belirlemeye çalışıyor.





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