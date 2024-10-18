2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek 12. ve son ayağında cumartesi günkü ilk yarışta şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarışa hazır olduğunu söyledi.Toprak, WSBK'nin hafta sonu İspanya'da gerçekleştirilecek 12. ve son ayağının cumartesi günü ilk yarışında en yakın rakibi Nicolo Bulega ile puan farkını koruması durumunda, ikinci dünya şampiyonluğunu ilan edecek.Yarışla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Toprak," diye konuştu.WSBK'de sezonun 12. ve son etabı, 19-20 Ekim'de İspanya'nın 4.423 kilometre uzunluğa sahip Circuito de Jerez Pisti'nde gerçekleştirilecek.Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu, Jerez'de cumartesi günü koşulacak ilk yarışta en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega ile puan farkını 37 ve üzerinde tutarsa, 20 Ekim'deki yarışlara bakılmaksızın 2024 dünya şampiyonluğunu garantileyecek.