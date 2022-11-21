Tolunay Kafkas'tan hakem tepkisi!

Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Polonya'ya 3-2 kaybedilen özel maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kafkas, oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu söyleyerek, "İkinci yarı ortaya koyulan oyun ve mücadele üst seviyedeydi. 28. dakikada 10 kişi kalmamıza rağmen oyundan kopmadık. İkinci yarı yaptığımız değişiklikler neticesinde goller bulduk. Burada bir parantez de hakem yönetimine açmak gerekiyor. Bu seviye bir müsabakanın çok altında bir yönetim gösterdi. Bu tür maçlar bize her konuda hazırlık için bir fırsat oluyor. Hem rakibi hem de hakemi aşmanın gerekliliğini ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.





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