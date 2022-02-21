Tolgay oynadı; Udinese ve Lazio yenişemedi

İtalya Ligi Serie A'da 26. hafta mücadelesinde Lazio, deplasmanda Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Udinese ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tolgay oynadı; Udinese ve Lazio yenişemedi
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21 Şubat 2022 00:41
İtalya Ligi Serie A'da 26. hafta karşılaşmasında Udinese, Lazio'yu konuk etti.

Dacia Arena'da oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Udinese'nin golünü 5. dakikada Deulofeu kaydetti. Lazio'nun sayısı ise 45. dakikada Felipe Anderson'dan geldi.

Udinese'de Tolgay Arslan, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 63. dakika sahada kaldı. Arslan, yerini Pereyra'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından Lazio, 43 puanla 6. sırada yer aldı. İki maçtır kazanamayan Udinese ise 25 puanla 16. sırada yer buldu.

Lazio, gelecek hafta Napoli'yi konuk edecek. Udinese ise Milan deplasmanına gidecek.

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