TOFAŞ'ta 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ta 1 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Haber; AA
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TOFAŞ'ta 1 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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18 Kasım 2020 15:32
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ta 1 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Kulübün açıklamasına göre, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynayacağı karşılaşma öncesinde TOFAŞ Basketbol Takımı'nın oyuncularına dün Kovid-19 testi yapıldı.

Oyuncular, teknik ekip ve personele, sağlık partneri Bursa Medicana Hastanesi tarafından yapılan testler sonrası 1 oyuncuya pozitif tanısı konuldu.

Klinik şikayeti bulunmayan oyuncunun izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.



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