ING Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ta 1 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.
Kulübün açıklamasına göre, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynayacağı karşılaşma öncesinde TOFAŞ Basketbol Takımı'nın oyuncularına dün Kovid-19 testi yapıldı.
Oyuncular, teknik ekip ve personele, sağlık partneri Bursa Medicana Hastanesi tarafından yapılan testler sonrası 1 oyuncuya pozitif tanısı konuldu.
Klinik şikayeti bulunmayan oyuncunun izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.
Kulübün açıklamasına göre, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynayacağı karşılaşma öncesinde TOFAŞ Basketbol Takımı'nın oyuncularına dün Kovid-19 testi yapıldı.
Oyuncular, teknik ekip ve personele, sağlık partneri Bursa Medicana Hastanesi tarafından yapılan testler sonrası 1 oyuncuya pozitif tanısı konuldu.
Klinik şikayeti bulunmayan oyuncunun izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.