Tofaş son maçta güldü: 92-79

Türkiye Sigorta Basketbol Liginde sıralamayı değiştirmeyecek maçta Tofaş evinde ağırladığı Bahçeşehir Kolejini 92-79'luk skorla mağlup etti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tofaş son maçta güldü: 92-79
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20 Mayıs 2023 17:52
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde son hafta maçında Tofaş evinde ağırladığı Bahçeşehir Kolejini rahat bir oyun ve skorla mağlup etti. Tofaş'ta Rob Gray 23 sayı, 5 ribaund, 4 asistle galibiyetin mimarı olurken, Boubacar Toure 20 sayı, 15 ribaundla mücadele etti. Bahçeşehir Kolejinde Yiğit Arslan'ın 23 sayı, 8 ribaund, 2 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
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