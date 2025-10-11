11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
2-0
11 Ekim
Norveç-İsrail
5-0
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Tofaş, sahasında Türk Telekom'u devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 3. haftasında TOFAŞ, Türk Telekom'u 85-73 mağlup etti.

calendar 11 Ekim 2025 20:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 3. haftasında TOFAŞ, Türk Telekom'u konuk etti.

TOFAŞ Salonu'ndan oynanan karşılaşmayı Tofaş, 85-73 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Tofaş, ligdeki 2. galibiyetini elde etti. Türk Telekom ise henüz galibiyetle tanışamadı.


Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Kerem Yılmaz

TOFAŞ: Perez 5, Yiğitcan Saybir 16, Lewis 12, Blazevic 21, Thamasson 8, Özgür Cengiz 2, Whaley 6, Tolga Geçim 3, Kıdd 10, Besson 2

Türk Telekom: Emircan Koşut 2, Usher 8, Smith 11, Simonovic 2, Doğuş Özdemiroğlu 9, Allman 14, Berkan Durmaz 12, Ata Kahraman 3, Bankston 12, Yavuz Gültekin

1. Periyot: 26-12

Devre: 50-32

3. Periyot: 66-55

5 faulle çıkan: 39 Berkan Dumraz (Türk Telekom)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
