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Thompson, Cavs'in teklifinden memnun değil mi?

ESPN'den Brian Windhorst'a göre, Cleveland Cavaliers pivotu Tristan Thompson'ın, Cavaliers'ın mevcut teklifinden memnun olmadığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Brian Windhorst'a göre, Cleveland Cavaliers pivotu Tristan Thompson'ın, Cavaliers'ın mevcut teklifinden memnun olmadığı iddia edildi.

Thompson bu ölü sezonda sınırsız bir serbest oyuncu olacak, ancak takımın kendisini kadroda tutmak istediği biliniyor.

WKNR'nin Really Big Show programına katılan Windhorst, şunları söyledi:

"Tristan Thompson'ın Cavs'de kalma niyetine sahip olduğundan eminim, ancak şu an itibariyle bu niyet, istediği tazminat bedeli düzeyinde değil."

Thompson, geçtiğimiz sezon 18.5 milyon dolar kazanmıştı.


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