TFF, Fatih Özgökçen'i tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TÜMOSAN Konyaspor Kulübünün olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Fatih Özgökçen için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda "TÜMOSAN Konyaspor'un yapılan olağanüstü genel kurul toplantısının ardından yeniden başkanlığa seçilen Fatih Özgökçen'i ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda "TÜMOSAN Konyaspor'un yapılan olağanüstü genel kurul toplantısının ardından yeniden başkanlığa seçilen Fatih Özgökçen'i ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.