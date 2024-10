TFF: 'Deniz Gül, Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyor'

Türkiye Futbol Federasyonu, yurt dışında yetişen Türk futbolcular için çalışmalarını sürdürürken sıra Porto'da oynayan Deniz Gül'e geldi. TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, Deniz Gül için açıklama yaptı.



"NEDEN BAŞKA MİLLİ TAKIMLARDA OYNASINLAR?"



A Milli Takıma yeni oyuncular kazandırmak için detaylı çalışmalar yaptıklarını belirten Ceyhun Kazancı, şöyle konuştu:



"Türk olan herkes bu milli takımda yer alacak. Burası en iyilerin yeri, en iyileri buraya getirmek, havuzu genişletmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Önce gönülden burada olmak istemeleri önemli ama bazı oyuncular var ki yurt dışında doğup büyümüş, Türkçe konuşamayan vatandaşlarımız da var. Önemli olan buradaki ortamı onlara doğru anlatmak, ay-yıldızlı formanın önemini onlara aktarabilmek ve en iyileri buraya çekebilmek. Neden bizim kanımızdan olan insanlar başka milli takımlarda oynasın? Elimizden geldiğince en iyileri buraya toplamak için sistematik bir çalışma içindeyiz. Hali hazırda A Milli Takıma kazandırmaya çalıştığımız bazı oyuncularımız var ama ondan önemlisi özellikle alt yaş kategorilerinde havuzu genişletmek. Çocuklarımızı, evlatlarımızı daha genç yaşlarda ay-yıldızlı formayla tanıştırabilmek en büyük hedefimiz. Bununla ilgili çok detaylı çalışmalar yapıyoruz. Milli takım maçları kasımda bitsin yaptığımız çalışmalarla alakalı, sadece yurt dışı değil, yurt içindeki çalışmalarımızla alakalı detaylı aktarımlarımız olacak."



"DENİZ GÜL'Ü TEKNİK EKİP BEĞENİYOR"



Kazancı, "Porto forması giyen Deniz Gül'ü de milli takıma kazandırmak için çalıştığınızı açıklamıştınız. Bu konuda son durum nedir?" sorusunu, "Kendisiyle görüşüyoruz. Değerli, gelecek vadeden bir oyuncu. Mevki olarak da tartışmaların odağında olan bir mevkide, 9 numarada oynuyor. Değerli bir oyuncu. Deniz, teknik ekibimizin de çok incelediği, beğendiği bir oyuncu. Milli formayı giymesini istiyoruz. Hali hazırda İsveç 21 Yaş Altı Takım'ında oynuyor. Kendi gönlü de var, bu işler inşallah son dakikada değişmez. Belli olmaz tabii ki bir takım çalışmalarımız var, evrak işleri var. Sonrasında umuyoruz ki kendisi en yakın zamanda milli formamıza kavuşacak. Sadece Deniz değil, başka oyuncular da var. Her mevkide rekabeti arttırmak derdindeyiz. Hem buradaki ambiyansı korumak hem de en iyileri havuzu genişleterek takımımıza kazandırmak en büyük arzumuz. O konuda hocanın biraz da eli rahatlasın." şeklinde yanıtladı.



TFF'DEN ÖNEMLİ PROJE, YENİ OYUNCULAR



Kazancı, TFF'de 3 aylık görev sürelerinde yoğun bir çalışma içinde olduklarını aktararak, şöyle konuştu:



"Göreve geldiğimizde ligin başlamasına kısa bir süre vardı. Çok hızlı bir şekilde tüm konulara eğilmeye çalıştık, hala da yoğun tempoda devam ediyoruz. Kendi tarafımla, milli takımlar kısmıyla alakalı bazı projeleri başlattığımızı söyleyebilirim. Bunların detaylarını ilerleyen günlerde vereceğiz. Artık dijitalleştiğimiz şu dünyada, özellikle milli takım seçimlerini daha steril bir ortamda yapılması için sadece A Milli Takım'dan bahsetmiyorum, alt kategorilerden bahsediyorum. Ülkemizdeki her yeteneği görmek, tespit etmek için yoğun bir çalışma halindeyiz. Tüm müsabakaları kayıt altına alıp onların analizini ve datasını çekebileceğimiz, kendi sistemimize yükleyebileceğimiz bir proje üzerine çalışıyoruz. Çok yakın zamanda bunu uygulamaya koyacağız. Artık resmi liglerin başladığı 14 yaştan itibaren bu liglerdeki tüm müsabakalarda her oyuncumuzu çok rahat şekilde tüm dataları, istatistik ve analizleri alıp daha rahat, sonuç odaklı izleme yapmaya başlayacağız. Bu ve bunun gibi birçok projeyi başlattık. Umuyorum ki yakın zamanda bunların meyvesini alacağız. İşler bizim açımızdan kötü gitmiyor."



"TÜRKİYE KURASINI ÇEKEN KORKSUN!"



Tüm alt yaş kategorilerinin A Milli Takıma giden bir basamak olduğu vurgusunu yapan Ceyhun Kazancı, "Oradaki oyuncularımızın bunu çok ciddiye alması gerektiği düşüncesindeyiz. Göreve geldiğimizden bu yana Sayın Başkanımız da aynı şekilde tüm kategorilere yakın şekilde ilgileniyor. Başkanımız en son Letonya maçından önce Ümit Milli Takımımızla bir araya geldi. Onlara hep söylüyoruz, bu bir basamak, ay-yıldızlı forma hangi kategoride olursa olsun çok önemli. Onu giymek çok büyük şeref. Orada başarılı olmak ve ilerleyen zamanda A Milli Takımın parçası olmak hepsinin hedefi olmalı. Son zamanlarda şu beni çok üzüyordu, alt kategorilerde maçlar oynanıyor, Ümit Milli maçlar, çoğu vatandaşımızın haberi bile olmuyor. O heyecanı kaybettik. Onlar da artık herkesin gözünün önünde olacak, tüm kategorilerde büyük başarılar yakalayacağımıza inanıyorum. Tüm dikkatler orada olsun. Gökhan Hoca, Ümit Milli Takım'da bayrağı devraldı, Grupta iddiamız olmasa da Letonya'ya karşı iyi bir galibiyet elde ettik. Çünkü ilk maçta Letonya'ya deplasmanda kaybetmiştik, şimdi Norveç maçı var. Norveç için ölüm kalım maçı olacak. Umarım bizi en iyi şekilde temsil edecekler. Bundan sonra her yaş kategorisinde hedefler çok büyük." ifadelerini kullandı.



Eskiden alt yaş kategorilerinde milli takımların başarılı olduğunu hatırlatan TFF Başkan Vekili, "Eskiden alt kategorilerde daha başarılı olan bir milli takım, A Milli Takım düzeyine geldiğinde biraz fark olumsuz yönde açılmaya başlıyordu. Şu anda A Milli Takımımız daha iyi seviyeye gelmiş durumda, alt kategorilerimizin kiminde iyi sonuç alıyoruz ama bunu genele yayamadık. Türk Milli Takımı dendiğinde 14-15-16'dan itibaren çok güçlü bir milli takımın geldiğini ve bunun A Milli Takıma sirayet ettiğini mutlaka görmemiz gerek. Artık Türkiye dendiğinde, her yaş kategorisinde Türkiye kurasını çeken takım bir korksun. Bunu mutlaka oluşturmak zorundayız, bunu yapacağız." şeklinde konuştu.